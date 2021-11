Agente 007 Solo per i tuoi occhi film stasera in tv 27 novembre: cast, trama, streaming

Agente 007 Solo per i tuoi occhi è il film stasera in tv sabato 27 novembre 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Agente 007 Solo per i tuoi occhi film stasera in tv: cast

La regia è di John Glen. Il cast è composto da Roger Moore, Carole Bouquet, Topol, Lynn Holly Johnson, Julian Glover, Cassandra Harris, Michael Gotthard, Jack Hedley, Geoffrey Keen, Desmond Llewelyn, Jill Bennett, Walter Gotell, Lois Maxwell.

Agente 007 Solo per i tuoi occhi film stasera in tv: trama

Dodicesimo film della saga, tratto dalla raccolta di racconti Solo per i tuoi occhi di Ian Fleming. La storia inizia con l’affondamento della St. Georges, nave britannica, al largo della costa greca. Il natante trasportava un sofisticato trasmettitore in grado di decifrare i codici di lancio dei missili nucleari sovietici. Se il congegno cadesse nelle mani sbagliate sarebbe una vera catastrofe… Nei panni della bond girl, in questo caso la figlia di un archeologo marino, troviamo un’affascinante e giovane Carole Bouquet, all’epoca al suo quinto film.

Agente 007 Solo per i tuoi occhi streaming

Agente 007 Solo per i tuoi occhi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Agente 007 Solo per i tuoi occhi film stasera in tv:

