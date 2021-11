Gomorra 5 dove vedere le puntate in tv, streaming, replica

GOMORRA 5 STREAMING. Dopo una lunga attesa torna la serie tv con gli inediti episodi della quinta ed ultima stagione in onda su Sky Atlantic HD. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI TUTTO SU #GOMORRA

Gomorra 5 dove vedere gli episodi in tv

Le puntate di Gomorra 5 andranno in onda in televisione a partire dal 19 novembre 2021 ogni venerdì in prima visione su Sky Atlantic (canale 110 di Sky). Andranno in onda due episodi alla volta: il primo alle ore 21:15 e il secondo alle 22:15. Per quanto riguarda la replica, su Sky Atlantic sono previste diverse messe in onda, a partire da subito dopo la fine degli episodi in prima tv: il venerdì stesso dopo la prima visione dalle 23:15; il sabato alle 13:50; domenica sia alle 12:10 sia alle 18:45.

Gomorra 5 streaming

In contemporanea gli abbonati Sky potranno guardare la diretta di Gomorra 5 streaming anche su pc, smartphone e tablet attraverso l’App Sky Go in streaming gratuito. Oppure sempre su pc, smartphone e tablet gli abbonati potranno vedere il programma nella sezione On Demand in replica streaming gratuito. Per i non abbonati Sky, per il momento non sono previste repliche o messe in onda in chiaro di Gomorra 5.

Gomorra sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Gomorra basta andare sugli hashtag #Gomorra #GomorraLaSerie #Gomorra4, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

