S.W.A.T. serie tv su Rai 2: trama episodi 27 novembre 2021

S.W.A.T. EPISODI 27 NOVEMBRE. Stasera in tv sabato 27 novembre 2021 torna in chiaro su Rai 2 la serie tv targata CBS con gli episodi inediti della quarta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

S.W.A.T. stagione 4 episodio 9 Pedine. Erika Rogers è morta. La squadra Venti viene sospesa dal servizio operativo e Chris non viene neanche riammessa in centrale perché, secondo la dottoressa Wendy, visto il suo rapporto di amicizia con Erika, ha ancora bisogno di affrontare e superare questo trauma. In attesa della relazione da parte dell’Unità Investigativa, Hondo, aiutato da Deacon, cerca in tutti i modi di accertarsi di non aver preso decisioni sbagliate durante la retata…

S.W.A.T. stagione 4 episodio 10 Sottoterra. Dopo la morte di Erika, Hicks fa entrare nella squadra Fowler, un agente medico in grado di agire subito sul campo in caso di emergenza. Chris intanto cerca con tutte le forze di ben figurare al suo test che le permetterebbe di andare in Europa per la T.L.I. mentre la squadra viene chiamata ad intervenire in una corsa contro il tempo per cercare di salvare una donna rapita dall’ex marito. Ma la verità probabilmente è un’altra…

