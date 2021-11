CUORI OTTAVA PUNTATA. Domenica 28 novembre 2021 arriva su Rai 1 la fiction con protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati e Carmine Buschini. Ecco di seguito trama e anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Cuori ottava puntata: trama 28 novembre 2021 su Rai 1

Cuori trama episodio 15 Cuori a metà. Le condizioni di Cesare stanno peggiorando. Il primario ha bisogno di un cuore nuovo e vuole che sia proprio Alberto a impiantarglielo. Alberto, però, non è lucido: si sente in colpa per quello che è successo a Luisa e per i sentimenti che prova per Delia. Anche la cardiologa si sente a disagio in presenza del marito.

Cuori trama episodio 15 Fino all’ultimo respiro. All’ospedale arriva un nuovo direttore sanitario, che si dimostra fin da subito fedele alleato di Mosca. Cesare non è certo disposto ad arrendersi, ma ormai manca solo la firma del Consiglio e il capochirurgo avrà vinto. E così, mentre Alberto e Delia restano in ospedale per studiare i bollettini medici che sono arrivati dal Sudafrica, Cesare decide di tornare a casa.

