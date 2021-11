Martedì 30 novembre 2021 torna Il Collegio 6 in prima serata su Rai 2 con la nuova edizione immersa negli anni ’70. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e cosa succederà ai giovani studenti nel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Il Collegio 6 anticipazioni puntata 30 novembre 2021

Una nuova gita, stavolta sul lago di Canterno, e la realizzazione di un cortometraggio. Sono gli impegni della nuova settimana a Il Collegio 6, il docu-reality realizzato da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia e ambientato negli anni ’70. Gli studenti si confronteranno per scegliere chi sarà il regista, chi gli attori, e soprattutto chi scriverà la sceneggiatura. I collegiali vedranno le immagini di successo di trasmissioni come “l’Altra Domenica”, un programma innovativo che riuscì a raccontare con i suoi inviati la nascente cultura punk dei Ramones e dei Sex Pistols. Apprenderanno poi i dettagli sulla riforma del diritto di famiglia italiano, che nel 1975 tolse alla figura del padre la piena responsabilità genitoriale, dando alla donna la possibilità di decidere di adottare un regime patrimoniale. Sapranno anche quando la maggiore età passò dai 21 ai 18 anni e vedranno le immagini delle occupazioni e di quelle assemblee studentesche ricche di scambi di idee e della passione che animava gli studenti del ’77. Intanto arriveranno le lettere dei familiari e i cuori di alcuni collegiali s’infiammeranno d’affetto e nostalgia per i propri cari: ma non per tutti sarà così, con qualcuno infastidito da questa novità.

Il Collegio 6 streaming

Sarà possibile vedere le puntate del docu-reality sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

