Il Collegio 2021 dove vedere la diretta in tv, streaming, replica

IL COLLEGIO 2021 DOVE VEDERE. Torna con la sesta edizione da martedì 26 ottobre l’esperimento televisivo che catapulta un gruppo di 20 studenti nel 1977. Ecco di seguito qualche informazione sul programma, il cast e dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV

Il Collegio 2021 torna su Rai 2 con la nuova edizione

Dopo l’exploit di ascolti e di consensi della critica delle precedenti stagioni, ambientate nel 1960, 1961, 1968, 1992 e 1982 il programma – esperimento televisivo e sociale di successo catapulterà 20 studenti nel 1977. I nuovi collegiali vivranno così fra i banchi di scuola del Collegio Regina Margherita di Anagni, una struttura imponente, con corridoi pieni di storia, un grande giardino e tanti altri nuovi angoli da scoprire.

Il Collegio 2021 un tuffo negli anni ’70

Addio chat, post, nickname, balletti sui social: si torna al mondo analogico della radio, del Super 8, del vinile. Anno 1977. E’ un viaggio negli anni ‘70 – un periodo che ha visto affermarsi la creatività, le radio libere, i cantautori, la disco music, le prime trasmissioni a colori della Rai e il movimento giovanile – quello proposto dalla sesta edizione de Il Collegio. Per otto settimane i ragazzi saranno accolti – per il secondo anno di seguito – nel Collegio Regina Margherita di Anagni. All’interno del convitto si svilupperanno nuove avventure, sbocceranno i primi amori e si innescheranno i primi scontri con il corpo docenti. Le regole, infatti, non sono cambiate e ad assicurarne il rispetto saranno:

Il Collegio 2021 alla fine l’esame

Al termine del percorso, i ragazzi saranno chiamati come sempre a sostenere l’esame per l’ottenimento della licenza media di fronte alla commissione costituita dai loro professori. Il giudizio finale, oltre a tener conto dell’esito dell’esame, comprenderà anche i voti ottenuti durante il corso di studi e la condotta generale tenuta dallo studente durante tutta la permanenza in collegio.

Il Collegio 2021 cast: docenti

Le regole non sono cambiate e ad assicurarne il rispetto saranno: il Preside, Paolo Bosisio, con i professori Andrea Maggi, insegnante di italiano; Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze naturali; Luca Raina, storia e geografia e l’insegnante di educazione artistica, Alessandro Carnevale. La storica sorvegliante Lucia Gravante sarà affiancata da un nuovo collega Matteo Caremoli. Le giornate saranno scandite da studio e attività ricreative, il tutto accompagnato dall’assenza di cellulari, senza mamma e papà, lontani dalle comodità cui i giovani adolescenti di oggi sono abituati. Ad accompagnare il racconto, la voce narrante di Giancarlo Magalli. Tante poi le conferme tra il cast, che registra comunque anche qualche new entry. Per tutti l’obiettivo finale resta quello superare l’esame di terza media del 1977.

Il Collegio 2021 cast: studenti

Sveva Accorrà (14, Monza)

Federica Cangiano (14, Napoli)

Simone Casadei (16, Coriano – Rn)

Gaia Cascino (16, Roma)

Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud)

Valentina Comelli (15, Zone – Bs)

Giovanni Junior D’Ambrosio (15, Napoli)

Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma)

Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt)

Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi)

Alessandro Giglio (15, Torino)

Edoardo Lo Faso (16, Catania)

Sara Masserini (16, Colzate – Bg)

Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb)

Rebecca Parziale (14, Genova)

Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn)

Filippo Romano (14, Scandicci – Fi)

Vincenzo Rubino (16, Bari)

Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br)

Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu)

Il Collegio 2021 dove vedere la diretta in tv e replica

Il Collegio 2021 va in onda il martedì in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21:20. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione Raiplay dedicata allo show.

Il Collegio 2021 streaming

Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il canale che si vuole vedere. Per le repliche di Il Collegio andare su menù, cliccare su Programmi, selezionare Tutti A-Z. Quindi cliccare nella I e cercare il titolo del programma.

