Sospesi Nel Tempo film stasera in tv 1 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Sospesi Nel Tempo è il film stasera in tv mercoledì 1 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola diretta da Peter Jackson ha come protagonista Michael J. Fox. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Sospesi Nel Tempo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Frighteners

GENERE: Fantasy

ANNO: 1996

REGIA: Peter Jackson

CAST: Michael J. Fox, Trini Alvarado, Peter Dobson, John Astin, Jeffrey Combs, Dee Wallace-Stone, Jake Busey, Nicola Cliff, Jonathan Blick, Angela Bloomfield, Ken Blackburn, Frank Edwards

DURATA: 109 Minuti

Sospesi Nel Tempo film stasera in tv: trama

Frank Bannister è rimasto vedevo da cinque anni, da quando la moglie perse la vita in un incidente d’auto. Da qualche tempo ha scoperto che riesce ad entrare in contatto con gli spiriti. In particolare ci sono tre fantasmi con cui si trova particolarmente a proprio agio. Sono il fantasma del Giudice, Cyrus e Stuart. Con l’aiuto dei suoi tre amici fantasmi Frank frequenta i funerali e si fa conoscere come medium. Recentemente in città si sono verificate 22 morti sospette che sembrano fare riferimento ad una figura demoniaca. Frank diventa il sospettato di un agente FBI. Quando il detective vede comparire il n. 40 sulla nuca della dottoressa Lucy, di cui è innamorato..

Sospesi Nel Tempo film stasera in tv: curiosità

Le musiche sono di Danny Elfman.

Il regista appare in un cameo del film. Michael J. Fox quando esce da un edificio, prima di rischiare di finire sotto una macchina, si scontra con il regista Peter Jackson, vestito da punk. Quella di apparire nei suoi film in brevissime scene è una abitudine per Jackson, come ad esempio succede nella trilogia de Il Signore Degli Anelli.

Ronald Lee Ermey interpreta Hiles, il severissimo fantasma a guardia del cimitero locale. Questo personaggio ricorda il Sergente Maggiore Hartman del film Full Metal Jacket, interpretato dallo stesso Ermey.

Sospesi Nel Tempo streaming

Sospesi Nel Tempo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sospesi Nel Tempo film stasera in tv: trailer

