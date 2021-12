The War Il Pianeta delle Scimmie film stasera in tv 2 dicembre: cast, trama, streaming

The War Il pianeta delle scimmie è il film stasera in tv giovedì 2 dicembre 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The War Il Pianeta delle Scimmie film stasera in tv: cast

La regia è di Matt Reeves. Il cast è composto da Andy Serkis, Gabriel Chavarria, Woody Harrelson, Steve Zahn, Judy Greer, Sara Canning.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The War Il Pianeta delle Scimmie film stasera in tv: trama

Le scimmie sono pronte a seguire il loro condottiero Cesare (Andy Serkis) che ormai ha lasciato l’idea di trovare un accordo di pace con gli umani. Per vendicare il massacro di vite tra i suoi dichiara guerra alla razza umana. Arrivano gli squadroni corazzati dello spietato colonnello senza scrupoli (Woody Harrelson), che vuole catturare Cesare, geniale condottiero dei primati super-intelligenti, e ristabilire il primato della razza umana. Un piccolo gruppo di scimmie viene mandata in una lontana zona brulla ed innevata per cercare un misterioso fortino, che nasconde qualcuno che potrà essere fondamentale per definire le sorti del conflitto e il destino di tutto il pianeta.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The War Il Pianeta delle Scimmie streaming

The War Il Pianeta delle Scimmie streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The War Il Pianeta delle Scimmie recensione

Il personaggio di Cesare è indubbiamente uno dei protagonisti migliori delle ultime saghe del nostro cinema d’intrattenimento contemporaneo, ed in questo episodio della saga vive un conflitto che non è solo la guerra con gli umani, ma avviene nel suo animo. Il film è sicuramente un trionfo di tecnologia cinematografica, ma la parte narrativa risulta appesantita soprattutto nei primi 20 minuti dove sono concentrate le scene che raccontano il conflitto interno di Cesare. Inoltre il minutaggio è eccessivo (147 minuti) e rende difficile mantenere alto il livello di attenzione dello spettatore. Nella seconda parte, la pellicola diventa più dinamica e avvincente soprattutto nella dinamoca dello scontro tra il protagonista, Cesare, ed il villain di questo film che il Colonnello (Woody Harrelson). Ognuno di questi protagonisti si ritrova a fare i conti con se stesso, scoprendo allo spettatore la loro parte sia bestiale che umana.

Ma a parte queste piccole pecche The War – Il Pianeta delle Scimmie è uno dei migliori film d’intrattenimento in grado di soddisfare qualsiasi aspettativa dello spettatore. Il regista Reeves fa un ottimo lavoro con l’uso del simbolismo, dei sentimenti dei personaggi, della storia. A questo si deve aggiungere l’incredibile bravura di Andy Serkis che va ben oltre il concetto comune di recitazione e regala una interpretazione magnifica del suo personaggio, a cui è riuscito a dare un’anima. Ma anche gli altri attori hanno fatto un gran lavoro rendendo i loro personaggi realistici e naturali. Degna di nota anche l’interpretazione impeccabile di Harrelson nel ruolo del cattivo. Di grande qualità anche la colonna sonora e le musiche di Michael Giacchino, che segue alle perfezione lo sviluppo della narrazione e degli stati d’animo dei personaggi. Un film da non perdere.

The War Il Pianeta delle Scimmie: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=TkvPhvNhhFs

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili