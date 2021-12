The Good Doctor 4 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quarta stagione venerdì 3 dicembre 2021. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor 4 trama episodi 3 dicembre 2021

The Good Doctor 4 episodio 19 Missione Guatemala: Parte 1. Penultimo episodio della stagione. Il team medico del Saint Bonaventure parte per una missione chirurgica in Guatemala. Una volta arrivati sul posto, i medici si trovano di fronte un’intera comunità che ha bisogno di aiuto, ma il loro duro compito è quello di identificare le persone sulle quali vale la pena intervenire chirurgicamente. Lea parte insieme agli altri per dare una mano, ma soffre ancora molto per la perdita della bambina.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv The Good Doctor basta andare sull’hashtag ufficiale #TheGoodDoctor, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Good Doctor segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Good Doctor: link utili