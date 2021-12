Dragon Trainer film stasera in tv 4 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Dragon Trainer è il film stasera in tv sabato 4 dicembre 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Dragon Trainer film stasera in tv: cast

La rega è di Dean DeBlois, Chris Sanders. Il cast è composto da Gerard Butler, Jay Baruchel, America Ferrera, Craig Ferguson, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse, Kristen Wiig, T.J. Miller.

Dragon Trainer film stasera in tv: trama

Hiccup è un ragazzo vichingo di 15 anni che vive in un villaggio sperduto in una landa fredda, inospitale, dove il cibo scarseggia ma in compenso i draghi abbondano. È il figlio del capo del villaggio, ma è secco e mingherlino e di certo non è adatto al combattimento per dimostrare il suo valore nella principale attività dei Vichinghi e cioè nell’uccidere draghi. Hiccup è invece un fantastico inventore di macchinari “catturadraghi”. Ma le cose cambiano quando riesce a catturare il drago più temuto dalla sua tribù e poi scopre che non è cattivo come tutti pensano..

Dragon Trainer film stasera in tv: curiosità

È una commedia avventurosa ambientata nel mitico mondo di vichinghi tratta dal libro di Cressida Cowell intitolato Come Addestrare un Drago (scritto nel 2003). Si tratta del primo capitolo di una serie proseguita con il secondo film Dragon Trainer 2 nel 2014 e con il terzo capitolo Dragon Trainer Il Mondo Nascosto nel 2019.

Dragon Trainer streaming

Dragon Trainer streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Dragon Trainer film stasera in tv: trailer

