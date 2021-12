Carla film stasera in tv 5 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Carla è il film stasera in tv domenica 5 dicembre 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Carla film stasera in tv: cast

La regia è di Emanuele Imbucci. Il cast è composto da Alessandra Mastronardi, Pietro Ragusa, Maria Amelia Monti, Maurizio Donadoni, Alan Cappelli Goetz, Mauro Marino, Gabriele Rossi, Paola Lavini, Valentina Romani, Lorenzo Lavia , Stefano Rossi Giordani, Paola Calliari, Euridice Axen, Léo Dussollier, Elena Cotta, Elisabetta De Palo, Claudia Coli, Patrizia La Fonte, David Paryla, Alessandra De Pascalis, Elisa Proietti.

Carla film stasera in tv: trama

Una storia di coraggio e abnegazione in cui Carla, già a dieci anni, è messa alla prova per entrare alle selezioni del Teatro alla Scala. La direttrice Bulnès la trova “gracilina” ma lei non si arrende: figlia di un tramviere, conosce il valore del sacrificio e supera compagne che sono lì per diritto di nascita. A 19 anni Carla è scelta dal regista Luchino Visconti per ballare Lo spettro della Rosa dopo l’esibizione di Maria Callas. Trionfa tra gli applausi della Scala segnando l’inizio della sua ascesa. Carla prosegue nella sua brillante carriera e velocemente conquista nuovi palcoscenici in Italia, Europa e quindi nel mondo. Nel 1964 la proposta di matrimonio e, qualche anno più tardi, Carla resta incinta e in tanti prospettano la fine della sua carriera, ma lei intende dimostrare che una étoile può essere anche mamma, senza dover rinunciare a nulla. Così la storia torna al 1970: alla vigilia de Lo Schiaccianoci la paura di non farcela si fa reale quando Carla si infortuna a una caviglia. “Vederti danzare è un regalo che tu fai a tutti noi, tu sei la danza stessa” le ricorda l’amica Ginevra, accorsa nel momento di maggiore sconforto. Carla si fa forza, le tornano in mente tutte le conquiste, i sacrifici e l’equilibrio magico delle libellule che osservava da bambina. Entra sul palco della Scala dove ad attenderla c’è Rudy che la solleva trionfante.

Carla film stasera in tv: curiosità

Il film, il primo mai realizzato sulla straordinaria vita della più grande ballerina italiana di tutti i tempi, racconta la donna Carla Fracci. Prendendola a esempio di un modo di vivere la femminilità all’avanguardia rispetto all’epoca in cui è nata. Carla è stata talento, determinazione e professionalità assoluti. Ma è stata, anche, capace di chiedere alla vita le gioie più intime dell’amore, del matrimonio e della maternità.

La pellicola è stata realizzata con la consulenza diretta della stessa Carla Fracci, del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei.

Il film è liberamente ispirato all’autobiografia Passo dopo passo – La mia storia.

Per la prima volta gli spazi del prestigioso del Teatro alla Scala sono stati concessi a una produzione fiction.

Il film è stato girato tra Roma, Orvieto e Milano.

Carla streaming

Carla streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv link utili