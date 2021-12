Premio Tenco 2021: i nominati e dove vederlo in tv, streaming

Il Premio Tenco 2021 va in onda stasera in tv lunedì 6 dicembre 2021 in seconda serata su Rai 2. Scopri anticipazioni, ospiti, nominati e dove vederlo in tv o streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Premio Tenco 2021: anticipazioni e nominati e dove vederlo in tv, streaming

Il Premio Tenco torna in tv con la 44° edizione della Rassegna della canzone d’autore che si sono svolte a Sanremo. Lo speciale sarà dedicato a Paolo Pietrangeli, recentemente scomparso e proprio in questa edizione insignito del Premio Tenco, e vedrà alla conduzione Massimo Cotto che farà da voce narrante con tante interviste al cast formato dai prestigiosi Premi Tenco e Targhe Tenco 2021 e dagli ospiti. Ci saranno inoltre alcune incursioni di Morgan che, pur da “lontano” per impegni professionali, continua a sostenere il Tenco con la sua presenza. Titolo di quest’anno è “Una canzone senza aggettivi”. Come di consuetudine alcuni amici sono passati a trovare il Club Tenco: tra questi il fisarmonicista Gianni Coscia (che ritirerà il Premio i Suoni della canzone) e l’attore e conduttore Claudio Bisio.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Premio Tenco 2021 vincitori

Otto i Premi Tenco 2021: Fiorella Mannoia, Mogol (per le opere realizzate con Lucio Battisti), Enrico Ruggeri, Stefano Bollani, Vittorio De Scalzi, Paolo Pietrangeli, il premio Tenco Internazionale Marisa Monte e il Premio Tenco operatore culturale Pere Camps. Per le Targhe Tenco 2021, ovvero i riconoscimenti assegnati agli album e canzoni di cantautori e interpreti in un anno solare (dal 1 giugno al 31 maggio) da una giuria di esperti e giornalisti di settore, saranno presenti: Samuele Bersani (miglior album assoluto), I Fratelli Mancuso (miglior album in dialetto), Peppe Voltarelli (miglior album interprete) e Carlo Mercadante come produttore del miglior album a progetto, “Ad esempio a noi piace Rino”. Assente, per motivi di salute, Madame vincitrice delle Targhe miglior opera prima e miglior canzone (quest’ultima assieme a Dario Faini, in arte Dardust ed Enrico Botta).

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Premio Tenco 2021 dove vederlo in tv e streaming

Premio Tenco 2021 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili