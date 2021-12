La Concessione del Telefono film stasera in tv 7 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

La Concessione del Telefono è il film stasera in tv martedì 7 dicembre 2021 in onda in prima serata su Rai 1. La pellicola, parte del ciclo C’era una volta Vigata, nasce dalla penna di Andrea Camilleri e racconta le storie degli abitanti durante una misteriosa e coinvolgente indagine nella Vigata di fine Ottocento. Di seguito ecco cast, scheda, trama, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Concessione del Telefono film stasera in tv: cast

La regia è di Roan Johnson. Il cast è composto da Alessio Vassallo, Thomas Trabacchi, Federica De Cola, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Corrado Guzzanti, Fabrizio Bentivoglio, Ninni Bruschetta, Michele Di Mauro, Antonio Alveario, Sergio Vespertino, Emmanuele Aita, Alessandro Schiavo, Francesco Brandi, Giuseppe Provinzano.

La Concessione del Telefono film stasera in tv: trama

Pippo Genuardi, nato a Vigàta il 3 settembre 1856, è un commerciante di legnami. Ma sia chiaro: quella non è la sua occupazione maggiore, anzi, potremmo dire che il suo vero talento è quello di cacciarsi nei guai. Spiantato, ironico, amante delle donne e della tecnologia, Pippo sembrerebbe aver messo la testa a posto sposando Taninè Schilirò, figlia dell’uomo più ricco di Vigàta, ma il nostro protagonista è appunto un uomo che in realtà non si accontenta mai.

E così, spedendo tre lettere al Prefetto Marascianno (un napoletano paranoico e complottista), mette in moto un meccanismo che lo porterà a trovarsi sotto due fuochi incrociati: lo Stato, che pensa di avere a che fare con un pericoloso sovversivo, e l’uomo “di rispetto” Don Lollò, che inizia a credere che il Genuardi lo stia prendendo per fesso. Per ottenere l’agognata “concessione del telefono”, infatti, Genuardi sarà disposto a tutto: cercare l’appoggio di suo suocero, ma anche della mafia; corrompere funzionari pubblici e tradire il suo vecchio amico Sasà. Il tutto sotto gli occhi del Questore Monterchi, venuto dal Nord, che osserverà sgomento e impotente il concatenarsi folle degli eventi.

La Concessione del Telefono film stasera in tv: curiosità

La Concessione del Telefono è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra con Max Gusberti.

Firmano la sceneggiatura Andrea Camilleri, Francesco Bruni e lo stesso regista Roan Johnson.

Il tv movie è tratto dall’omonimo romanzo storico scritto da Andrea Camilleri uscito nel 1998 edito da Sellerio.

Altri film della serie C’era una volta Vigata sono La stagione della caccia e La Mossa del Cavallo.

La Concessione del Telefono streaming

La Concessione del Telefono streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La Concessione del Telefono film stasera in tv: trailer

