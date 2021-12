Prima della Scala 2021 Macbeth: dove vedere la diretta in tv e streaming

La Prima della Scala 2021 Macbeth di Giuseppe Verdi verrà trasmessa in diretta tv e radio martedì 7 dicembre alle ore 17:45 in tv sulla Rai e in Radio. Ecco di seguito dove vedere la diretta in tv, streaming e seguirla in radio. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Prima della Scala 2021 Macbeth: dove vedere la diretta tv

La Prima della Scala 2021 Macbeth di Giuseppe Verdi, diretta dal Maestro Riccardo Chailly e che apre la nuova stagione operistica, andrà in onda in diretta televisiva martedì 7 dicembre 2021 a partire dalle ore 17:45 su Rai 1, su Rai 1 HD (canale 501). La regia televisiva è di Arnalda Canali e la trasmissione sarà di oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare Macbeth nelle case degli Italiani, con il commento di Milly Carlucci e Bruno Vespa.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Prima della Scala 2021 Macbeth streaming

Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1, ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si fosse l’evento o volesse rivederlo, verrà messo in replica in streaming gratuito nel sito ufficiale RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo. Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica della Prima della Scala 2021 Macbeth anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il canale che si vuole vedere.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Prima della Scala 2021 Macbeth: come seguire la diretta in radio

Non solo in tv, ma La Prima della Scala 2021 Macbeth verrà trasmessa in diretta anche su Rai Radio 3 con Gaia Varon e Nicola Pedone. Oltre alle normali frequenze radiofoniche, sarà possibile seguire il canale nell’App Radio Rai su smartphone e tablet. Su pc invece basta aprire le seguenti finestre pop up ufficiali Radio3.

Prima della Scala 2021 Macbeth sui social

Per commentare in diretta la Prima della Scala 2021 Macbeth basta andare sui due hashtag ufficiali #PrimaScala e #Macbeth oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Per essere sempre aggiornato sulla Prima della Scala 2021 Macbeth e gli altri programmi del momento segui le pagine Facebook: