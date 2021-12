Un killer tra noi film stasera in tv 7 dicembre: cast, trama, streaming

Un killer tra noi è il film stasera in tv martedì 7 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un killer tra noi film stasera in tv: cast

La regia è di Bradley Walsh. Il cast è composto da Tess Atkins, Tom Cavanagh, Boris Kodjoe.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un killer tra noi film stasera in tv: trama

In una piccola città dell’Oregon, Helen Carleton viene assassinata davanti al suo negozio di animali. Non ci sono testimoni oculari. La donna lascia il marito, Nick Carleton, e tre figli. Dopo tre mesi di indagini infruttuose, il detective Joe Moran è costretto ad archiviare ufficialmente il caso classificandolo come irrisolto. La sua decisione non viene accettata dalla famiglia. In realtà, in via del tutto ufficiosa, l’uomo sta continuando a lavorare sul caso e sospetta che l’assassino sia proprio il marito Nick. Per trovare prove contro l’uomo, il poliziotto chiede ad Alex, la figlia maggiore di Helen, di aiutarlo nelle indagine.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un killer tra noi streaming

Un killer tra noi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Un killer tra noi film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili