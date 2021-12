La regola del silenzio film stasera in tv 9 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

La regola del silenzio è il film stasera in tv giovedì 9 dicembre 2021 in onda in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La regola del silenzio film stasera in tv: cast

La regia è di Robert Redford. Il cast è composto da Susan Sarandon, Brendan Gleeson, Stanley Tucci, Richard Jenkins, Chris Cooper, Sam Elliott , Shia LaBeouf, Nick Nolte, Stephen Root, Julie Christie, Robert Redford, Terrence Howard, Anna Kendrick, Brit Marling, Jackie Evancho.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La regola del silenzio film stasera in tv: trama

Jim Grant (Robert Redford) è un avvocato vedovo che vive a New York insieme con la figlia. La sua vita tranquilla viene sconvolta quando una donna, Sharon Solarz, viene arrestata dall’FBI con l’accusa di avere ucciso 30 anni prima una guardia giurata durante una rapina in banca. Un giovane reporter, Ben Shepard, comincia ad indagare e scopre che negli anni settanta Grant faceva parte del gruppo della donna, era un pacifista radicale, manifestava contro la guerra e soprattutto che risulta ancora ricercato per quell’omicidio proprio della guardia ucciso alla rapina alla banca.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Grant è costretto ad affidare la figlia al fratello e a fuggire per cercare di evitare la gigantesca caccia all’uomo scatenata dall’FBI contro di lui. Deve trovare l’unica persona in grado di scagionarlo. Intanto il giovane giornalista Shepard coglie subito l’importanza del suo scoop ecomincia a capire che in quell’uomo c’è qualcosa di misterioso. Determinato a diventare famoso, non si fermerà davanti a niente, scavando a fondo nel passato di Grant ed inseguendolo per tutto il Paese.

La regola del silenzio streaming

La regola del silenzio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La regola del silenzio film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili