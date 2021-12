The Good Doctor 4 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quarta stagione venerdì 10 dicembre 2021. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor 4 trama episodi 10 dicembre 2021

The Good Doctor 4 episodio 19 Missione Guatemala: Parte 2. Finale di stagione. Si conclude la quarta stagione della serie con protagonista Freddie Highmore, che ritornerà per una quinta. Sarà l’ultima volta in cui vedremo Antonia Thomas nel ruolo della dottoressa Claire Brown, l’attrice, infatti, ha deciso di lasciare lo show. La puntata riprende dal finale della scorsa. La situazione in Guatemala non è facile, ma Shaun e gli altri medici del San Bonaventure Hospital ce la mettono tutta per cercare di salvare più vite possibili. Alla fine di questa esperienza Claire decide di restare in Guatemala e Shaun e Lea annunciano il loro fidanzamento: presto si sposeranno.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv The Good Doctor basta andare sull’hashtag ufficiale #TheGoodDoctor, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Good Doctor segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Good Doctor: link utili