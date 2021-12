Claudio Baglioni Uà Uomo di varie età: anticipazioni 11 dicembre 2021

Claudio Baglioni Uà Uomo di varie età è il lifeshow in onda stasera in tv sabato 11 dicembre 2021 in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco anticipazioni, ospiti e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Claudio Baglioni Uà Uomo di varie età: anticipazioni 4 dicembre 2021

Sabato 11 dicembre in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “Uà – Uomo di varie età”, il life-show per la tv ideato, scritto e interpretato da Claudio Baglioni. Una nuova serata-evento con protagonisti d’eccezione come Annalisa, Andrea Bocelli, Carmen Consoli, Rosario Fiorello (voce), Claudia Gerini, Monica Guerritore, Pino Insegno, Achille Lauro, Luca & Paolo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Gianni Morandi, Rocío Muñoz Morales, Giorgio Panariello, Pio & Amedeo, Vittoria Puccini, Raf, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Paola Turci, Antonello Venditti e Zucchero. Gli ospiti si alterneranno su un palco di 1.000 metri quadrati – illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione – insieme al padrone di casa Claudio Baglioni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. Un appuntamento unico tra grande musica, performance spettacolari, racconti evocativi, emozioni e sketch esilaranti. Un affresco totale narrato, cantato, suonato, recitato, illustrato, ballato, improvvisato, colorato, per un racconto di vita vera e di arte varia, come una corsa a mezz’aria che va da un sogno alla realtà. Sabato 18 dicembre andrà in onda su Canale 5 il terzo ed ultimo appuntamento di Uà Uomo di varie età.

Claudio Baglioni Uà Uomo di varie età streaming

Claudio Baglioni Uà Uomo di varie età streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

