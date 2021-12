Il Grinch film stasera in tv 11 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Il Grinch è il film stasera in tv sabato 11 dicembre 2021 in onda prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Grinch film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Animazione, Commedia, Family, Fantasy

ANNO: 2018

REGIA: Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O’Callaghan

CAST: Alessandro Gassmann, Benedict Cumberbatch

DURATA: 90 Minuti

Il Grinch film stasera in tv: trama

Grinch, che vive una vita solitaria in una grotta sul Monte Crumpet, con il suo fedele cane Max come unica compagnia. La grotta è piena di strane invenzioni e complicati aggeggi che utilizza per le sue necessità quotidiane. Il Grinch incontra i suoi vicini del paese di Who-Ville solo quando deve fare scorta di cibo. Ogni anno a Natale i Nonsochì interrompono la sua tranquilla solitudine con le loro celebrazioni rumorose. Quest’anno i Whos festeggeranno il Natale in modo tre volte più gioioso e confusionario dell’anno precedente. Il Grinch si rende conto di avere solo un modo per proteggere la pace e la tranquillità: rubare il Natale. Per fare ciò, decide che si travestirà da Babbo Natale la notte della vigilia, arrivando addirittura ad intrappolare una renna apatica e disadattata per farle tirare la slitta.

Nel frattempo, giù a Who-ville, una ragazzina esuberante che insieme ai suoi amici studia il modo di catturare Babbo Natale mentre consegna i regali alla vigilia di Natale. la ragazzino lo vuole ringraziare per l’aiuto dato a sua madre, una donna single oberata di lavoro. A mano a mano che il Natale si avvicina tuttavia, il suo piano bonario rischia di scontrarsi con quello più scellerato del Grinch finchè …

Il Grinch recensione

Un classico film d’animazione per bambini particolarmente adatto durante il periodo natalizio. È il secondo adattamento del libro di Dr Seussche ma rispetto al film di Ron Howard del 2000 è decisamente più aderente al testo How the Grinch stole Christmas. In questa nuova versione animata il Grinch è rappresentato in maniera più umana. Infatti non odia tutti si tratta solo che proprio non sopporta il caos natalizio e per questo vuole allontanarsi dal caos della città. Il Grinch è malvagio, ma non spaventoso e questo rende il cartone molto gradito al pubblico dei più piccoli. Il lavoro in computer grafica è di altissimo livello e il design è curato nei minimi dettagli. Ottime anche le musiche. È un grande film che mostra ai bambini come il Natale non consiste nel ricevere regali, ma nel passare del tempo con i propri cari. Film assolutamente consigliato per famiglie con bambini.

Il Grinch film stasera in tv: curiosità

Il film è doppiato nella versione italiana da Alessandro Gassmann, mentre a doppiare il protagonista del cartone animato nella versione originale è Benedict Cumberbatch.

Il Grinch streaming

Il Grinch streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Grinch film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=OII35gDR2ZA

