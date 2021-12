Lunedì 13 dicembre 2021 torna Il Collegio 6 in prima serata su Rai 2 con la nuova edizione immersa negli anni ’70. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e cosa succederà ai giovani studenti nel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Il Collegio 6 anticipazioni puntata 13 dicembre 2021

Nella penultima puntata di lunedì 13 dicembre, mentre Rubino, Ricorda e Cresta dovranno riconquistare la cravatta persa a causa delle loro insufficienze, per tutti arriverà il momento di due gare didattiche e di altrettante interrogazioni. In cattedra, per mettere alla prova gli studenti: il professor Maggi, il professor Raina e la professoressa Petolicchio. L’altra sfida della settimana sarà la recita in inglese di Cenerentola, guidata dall’insegnante di lingua straniera Denise Mcnee. A livello sportivo, invece, i Collegiali, saranno chiamati a partecipare ai Giochi della Gioventù e sarà anche l’occasione per ricordare le celebri gare di Giochi Senza Frontiere, il fortunato programma di origini francesi, che aveva lo scopo di rafforzare i rapporti tra i giovani di diversi paesi la cui prima edizione andò in onda proprio nel 1977.

Il Collegio 6 streaming

Sarà possibile vedere le puntate del docu-reality sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

