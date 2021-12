Stasera in tv lunedì 13 dicembre 2021 torna in onda su Rai 3 La versione di Fiorella Mannoia con una nuova puntata dello show. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. SCOPRI COSA C’È IN TV

La versione di Fiorella ospiti e anticipazioni 13 dicembre 2021

Prosegue l’appuntamento con La versione di Fiorella, il nuovo programma di Fiorella Mannoia in onda ogni lunedì, giovedì e venerdì su Rai 3 in seconda serata. Lo spunto è l’Almanacco del Giorno dopo – storico programma di Rai1 andato in onda tra metà anni ’70 e metà anni ’90 – per raccontare eventi accaduti nello stesso giorno della messa in onda in altri anni e in qualsiasi parte del mondo. Un programma, quindi, ogni volta diverso, scandito dalla presenza di ospiti che intervengono nel racconto portando la loro testimonianza diretta o indiretta dei fatti del giorno. La musica è, naturalmente, insieme ai filmati di repertorio uno degli elementi del racconto. Oltre alla sua band, ad accompagnare Fiorella in questa avventura ci saranno l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari.

La versione di Fiorella streaming

La versione di Fiorella streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

