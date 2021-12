American Crime Story Impeachment 3X10: trama, promo, streaming

L’episodio di American Crime Story Impeachment 3X10 va in onda su Sky Fox martedì 14 dicembre 2021. Ecco di seguito le anticipazioni sulla trama e il promo. Attenzione: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE #ACSIMPEACHMENT

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

American Crime Story Impeachment 3X10: trama, promo, spoiler

L’episodio finale di American Crime Story Impeachment 3X10 si intitola The Wilderness, tradotto in italiano con La resa dei conti. Possiamo scoprire alcune anticipazioni sulla puntata grazie al promo e al breve riassunto rilasciato dalla FX. Lo Starr Report porta il mondo a un punto morto. Il Presidente è messo sotto accusa. Linda affronta le conseguenze delle sue decisioni, Paula fa scelte disperate e Monica pensa a come andare avanti con la sua vita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

American Crime Story Impeachment 3X10 dove vedere l’episodio

Negli USA l’episodio va in onda sulla FX martedì 9 novembre 2021. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà messa in onda il prossimo martedì 14 dicembre 2021 sul canale 116 Sky Fox. L’episodio di American Crime Story Impeachment 3X10 sarà visibile inoltre su Fox sia on demand sia sull’App della piattaforma. TUTTO SU DOVE VEDERE #ACSIMPEACHMENT

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

American Crime Story Impeachment 3X10 streaming sottotitolato e italiano

Per chi non può aspettare a vederli quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

American Crime Story Impeachment 3X10: promo

American Crime Story Impeachment: social

Per commentare in diretta la serie tv American Crime Story Impeachment basta andare sull’hashtag ufficiale #ACSVersace, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su American Crime Story Impeachment segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

American Crime Story Impeachment: link utili