American Crime Story Impeachment dove vedere gli episodi in tv e streaming

AMERICAN CRIME STORY IMPEACHMENT DOVE VEDERE. La terza stagione della serie tv firmata da Ryan Murphy va racconta la vera storia dello scandalo che coinvolse il Presidente degli USA Bill Clinton e una stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Ecco di seguito dove vedere le puntate in chiaro in tv, streaming e replica. SCOPRI TUTTO SU #AMERICANCRIMESTORY

American Crime Story Impeachment dove vedere gli episodi in tv e replica

American Crime Story Impeachment è andato in onda negli USA il martedì sera sul canale americano FX. In Italia, la terza stagione della crime series targata Ryan Murphy sullo scandalo del Presidente Clinton e la stagista Monica Lewinsky va in onda in prima serata su Sky Fox al canale 116 sempre il martedì sera a partire dal 19 ottobre 2021. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming da Sky Go ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, verranno trasmesse in replica televisiva.

American Crime Story Impeachment streaming

Inoltre, per American Crime Story Impeachment streaming ogni episodio verrà messo in replica on demand gratuito sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia grazie all’App Sky Go, disponibile per gli abbonati Sky su smartphone, tablet e pc per sistema operativi iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di American Crime Story Impeachment andare su menù, cliccare su Serie TV cercare il titolo e il gioco è fatto. Per i non abbonati Sky attualmente non è prevista una messa in onda in chiaro, anche se le passate stagioni sono poi state trasmesse anche da Rai 4.

American Crime Story Impeachment: storia e cast

La prima stagione di American Crime Story era intitolata The People vs OJ Simpson, in italiano Il caso O. J. Simpson. Si è infatti incentrata sul celebre campione di football e l’omicidio di sua moglie Nicole Brown e del compagno di quest’ultima. Dopo aver raccontato i fatti avvenuti durante il processo del secolo, la serie tv antologica si è spostata a Miami anni dopo, quando Andrew Cunanan uccise il re della moda Gianni Versace. La terza stagione invece racconta i fatti avvenuti a metà anni ’90, quando il Presidente degli USA Bill Clinton venne coinvolto nel celebre scandalo denominato appunto Impeachment per aver avuto una relazione con la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky. Protagonisti sono Sarah Paulson, Beanie Feldstein, Annaleigh Ashford, Margo Martindale, Edie Falco, Clive Owen.

American Crime Story Impeachment: social

Per commentare in diretta la serie tv American Crime Story Impeachment basta andare sull’hashtag ufficiale #ACSImpeachment, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

American Crime Story Impeachment: link utili