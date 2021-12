Martedì 14 dicembre 2021 torna Il Collegio 6 in prima serata su Rai 2 con l’ultima puntata di questa edizione immersa negli anni ’70. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e cosa succederà ai giovani studenti nel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Collegio 6 anticipazioni ultima puntata 14 dicembre 2021

Puntata finale, martedì 14 dicembre: l’ultima settimana in Collegio vedrà salire l’ansia per gli esami e per superarli gli studenti si dovranno impegnare, grazie anche al Professor Maggi che li aiuterà in un ripassone finale. Intanto i sorveglianti prepareranno una sorpresa per i ragazzi in vista della fine della loro permanenza e il preside il discorso di inaugurazione degli esami, che infonderà la giusta dose di carica e fiducia. Sarà l’ultima volta in cui i ragazzi varcheranno la soglia della propria aula. L’ultima e la decisiva: inizieranno gli esami scritti. Uscire a un passo dal diploma sarebbe un epilogo amaro, difficile da sopportare per chiunque.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Collegio 6 streaming

Sarà possibile vedere le puntate del docu-reality sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili