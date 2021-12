Il colore viola film stasera in tv 14 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Il colore viola è il film stasera in tv martedì 14 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il colore viola film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Color Purple

GENERE: drammatico

ANNO: 1985

REGIA: Steven Spielberg

CAST: Whoopi Goldberg, Danny Glover, Margaret Avery, Oprah Winfrey, Willard E. Pugh, Akosua Busia, Desreta Jackson

DURATA: 151 Minuti

Il colore viola film stasera in tv: trama

Siamo in Georgia durante i primi anni del Novecento. Celia è una giovanissima ragazza di colore che subisce violenza sessuale da quello che ritiene essere suo padre. A causa degli abusi, l’adolescente partorisce due bambini che però le vengono portati via. In seguito, l’uomo organizza il matrimonio di Celia con Albert, un vedovo con quattro figli violento e aggressivo. Celia vive una vita miserabile, abusata dagli uomini che invece dovrebbero amarla.. tutto ciò che le resta è l’affetto per la sorellina Nettie, che un giorno si presenta sulla porta di casa in cerca di aiuto. Nettie così viene accolta in casa, ma il marito di Celia presto comincia a puntarla e quando lei lo respinge, viene cacciata di casa. Celia resta così da sola, schiava di un marito violento che la piega in ogni modo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il colore viola film stasera in tv: curiosità

Il film è liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Alice Walker.

Si tratta dell’esordio cinematografico di Whoopi Goldberg. Il suo nome appare alla fine del cast con la dicitura “per la prima volta sullo schermo”.

Steven Spielberg era molto insicuro sul dirigere il film e inizialmente rispose no al produttore Quincy Jones. Secondo il regista infatti la sua esperienza con la vita nel profondo Sud era inadeguata e credeva che per la regia fosse meglio qualcuno di colore che conoscesse le difficoltà degli afroamericani che vivevano al Sud. Jones gli rispose “No, io voglio te e inoltre sei diventato un alieno per dirigere E.T. – L’extra-terrestre?” Spielberg così apprezzò la logica dell’amico e accettò di dirigere Il colore viola.

E’ il primo film di Oprah Winfrey.

Il colore viola streaming

Il colore viola streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il colore viola film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili