Nella rete del serial killer film stasera in tv 15 dicembre: cast, trama, streaming

Nella rete del serial killer è il film stasera in tv giovedì 16 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Rai Movie. Di seguito ecco cast, trama, trailer e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nella rete del serial killer film stasera in tv: cast

La regia è di Gregory Hoblit. Il cast è composto da: Diane Lane, Colin Hanks, Billy Burke, Joseph Cross, Mary Beth Hurt, Peter Lewis, Tyrone Giordano, Perla Haney-Jardine, Tim De Zarn, Christopher Cousins, Jesse Tyler Ferguson, Brynn Baron, John Breen, Erin Carufel, Gray Eubank, Dax Jordan, Daniel Liu.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nella rete del serial killer film stasera in tv: trama

Jennifer Marsh, vedova, vive a Portland insieme alla figlia Annie. La donna lavora di notte, presso la sezione dell’F.B.I. dedicata ai crimini commessi via internet. Durante un turno con il collega Griffin Dowd, Jennifer, seguendo una segnalazione anonima, entra in un sito chiamato killwithme.com. Attraverso lo streaming, i due assistono alla tortura e alla seguente uccisione di un cucciolo. Lo spettacolo, già di per sè agghiacciante, assurge a un nuovo livello quando il webmaster sposta la sua attenzione dagli animali agli esseri umani. E appare subito chiaro che le morti sono tanto violente e veloci quanti più utenti si collegano per vedere i video. L’F.B.I. indice immediatamente una conferenza stampa per informare la popolazione e chiedere alla gente di non entrare sul sito. Ma, come prevedibile, ottiene esattamente l’effetto contrario e killwithme.com diventa la macabra moda del momento..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nella rete del serial killer streaming

Nella rete del serial killer streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Nella rete del serial killer film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=7AIU46wlQEU

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili