Non ci resta che vincere film stasera in tv 16 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Non ci resta che vincere è il film stasera in tv giovedì 16 dicembre 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Non ci resta che vincere film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia, Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Javier Fesser

CAST: Javier Gutiérrez, Juan Margallo, Sergio Olmos, Athenea Mata, Julio Fernández, Daniel Freire, Jesús Lago Solís, Luisa Gavasa, Jesús Vidal

DURATA: 124 Minuti

Non ci resta che vincere film stasera in tv: trama

Marco è allenatore di una squadra di basket professionista di alto livello. Sorpreso alla guida in stato di ebrezza viene condannato a una pena da svolgere per un interesse generale. Per ordine del giudice deve quindi organizzare una squadra di basket composta da persone con un deficit mentale. Ciò che era cominciato come una pena si trasforma in una lezione di vita sui pregiudizi sulla normalità. Tutti i giocatori della squadra di basket sono interpretati da attori disabili.

Non ci resta che vincere recensione

Si tratta di una commedia ricca di buoni sentimenti e piena di comicità brillante. La trama è ispirata a vicende reali ed affronta temi difficili con leggerezza e creando molti spunti di riflessione senza scadere nel patetismo o nella retorica. Ma il vero punto di forza del film sono i protagonisti diversamente abili che interpretano un gruppo di simpatici e imbranati giocatori di pallacanestro pieni di voglia di vivere, nonostante le difficoltà. Da sottolineare la presenza di irresistibili sketch e battute esilaranti che accompagnano le avventure di questa “diversa” squadra di basket e del suo allenatore. Un bel lavoro cinematografico divertente e ricco di spunti di riflessione e con un intento sicuramente pedagogico. Visione consigliata.

Non ci resta che vincere film stasera in tv: curiosità

Il film ha incassato oltre 18 milioni di euro a fronte di un budget di poco più di 4.

La pellicola è stata scelta per rappresentare la Spagna nella corsa all’Oscar per il miglior film straniero.

Non ci resta che vincere streaming

Non ci resta che vincere streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Non ci resta che vincere film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=i2t6bEzM5LQ

