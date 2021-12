UN PROFESSORE SESTA PUNTATA. Giovedì 16 dicembre 2021 arriva su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un professore sesta puntata: trama e anticipazioni 16 dicembre 2021

Un professore sesta puntata episodio 11 Rousseau. Dante (Alessandro Gassmann) si riavvicina ad Anita (Claudia Pandolfi) e le chiede scusa per come l’ha trattata, ma ancora non riesce a parlare del suo passato, soprattutto con Simone. La scuola è inagibile dopo la festa e Dante porta la classe al Colosseo per spiegare Rousseau: la scelta di infrangere la legge organizzando la festa è un atto di libertà o di anarchia? A scuola si parla della sospensione di Dante, che per coprire Simone ha dichiarato di avergli dato le chiavi della scuola. A sorpresa, Lombardi si spende in difesa del prof, ma poi ha un malore. Simone vorrebbe parlare con Manuel dei loro baci alla festa, ma lui lo respinge. Deluso, Simone va da Sbarra e si offre di lavorare per lui. Pin fa progressi e racconta a Dante l’episodio di bullismo che ha scatenato la sua agorafobia: Dante non può credere a quello che scopre.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un professore sesta puntata: trama e anticipazioni 16 dicembre 2021

Un professore sesta puntata episodio 12 Nietzsche. Finale di stagione. Manuel si confida con il prof, ammettendo di aver lavorato per Sbarra. Dice anche che ora è Simone a lavorare per lui e che Sbarra gli ha affidato l’incarico di bruciare una libreria. Dante è sconvolto e si confida con Anita, nella quale vede un’anima sempre più affine. Un evento tragico che coinvolge Simone porta Dante a rivivere il dramma che gli ha segnato la vita e ad affrontare quel nodo irrisolto. Ancora una volta accanto a lui c’è Anita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un professore streaming

Un professore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Un professore sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Un professore basta andare sull’hashtag ufficiale #ImmaTataranni, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Un professore e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Un professore: link utili