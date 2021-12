E alla fine arriva Polly film stasera in tv 18 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

E alla fine arriva Polly è il film stasera in tv sabato 18 dicembre 2021 in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

E alla fine arriva Polly film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Along came Polly

USCITO IL: 12 marzo 2004

GENERE: Commedia

ANNO: 2004

REGIA: John Hamburg

CAST: Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, Debra Messing, Alec Baldwin, Hank Azaria, Bryan Brown, Jsu Garcia, Michele Lee, Bob Dishy, Missi Pyle, Judah Friedlander, Kevin Hart

DURATA: 90 Minuti

E alla fine arriva Polly film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Reuben è un metodico e preciso agente assicurativo che si occupa del conteggio dei calcoli di rischio. Come nel lavoro anche nella sua vita privata ha sempre calcolato tutto compreso il matrimonio con Lisa, con la quale pensa di aver finalmente trovato la felicità. Ma quando scopre che la neo-moglie lo tradisce durante la luna di miele con un istruttore di sub francese gli crolla tutte le sue sicurezze. Reuben torna a casa completamente distrutto. Casualmente incontra una ex compagna di scuola, Polly, una ragazza carina ma eternamente indecisa. I due pur se completamente diversi, cominciano a frequentarsi e tra loro nasce un sentimento amoroso che spingerà Reuben a prendersi rischi un tempo impensabili per uno come lui pur di restare con Polly.

E alla fine arriva Polly film stasera in tv: curiosità

Il film è stato candidato agli MTV Movie Awards come Miglior sequenza di ballo a Ben Stiller e Jennifer Aniston. Ma anche ai Razzie Awards per il Peggior attore protagonista a Ben Stiller.

In un’intervista, Jennifer Aniston ha dichiarato che il motivo per cui ha accettato questo ruolo è stato per lavorare con l’amico Ben Stiller e per ballare la salsa.

A un certo punto delle riprese, Jennifer Aniston ha girato in contemporanea due film (questo e Una settimana da Dio) e la serie tv Friends.

E alla fine arriva Polly streaming

E alla fine arriva Polly streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

E alla fine arriva Polly film stasera in tv: trailer

