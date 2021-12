S.W.A.T. EPISODI 18 DICEMBRE. Stasera in tv sabato 18 dicembre 2021 torna in chiaro su Rai 2 la serie tv targata CBS con gli episodi inediti della quarta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

S.W.A.T. serie tv su Rai 2: trama episodi 18 dicembre 2021

S.W.A.T. stagione 4 episodio 15 Nella giungla. La squadra è alle prese con una banda di novelli Robin Hood che rapina banche per aiutare gli abitanti della “Giungla”, un quartiere in totale degrado, dove le famiglie non riescono ad arrivare a fine mese. I nostri riescono a scoprire di chi si tratta e a stanare i criminali – si tratta di ragazzi – ma le cose si fanno complicate. Nel frattempo al dipartimento, Deacon e Hondo hanno un duro scontro su come gestire un gruppo di poliziotti razzisti. Deacon sembra non avere intenzione di agire e Hondo chiede consiglio a Nichelle.

S.W.A.T. serie tv su Rai 2: trama episodi 18 dicembre 2021

S.W.A.T. stagione 4 episodio 15 In trappola. Hondo e Deacon si trovano in tribunale per una testimonianza quando la giornata prende una piega decisamente inaspettata. Quattro assassini in attesa di processo riescono a sfuggire alla custodia e prendono il controllo della struttura. I due SWAT, senza armi e protezioni, inizialmente si nascondono, mentre i loro compagni, capeggiati da Luca, cercano una soluzione per evitare che la situazione degeneri. Intanto Karen, la madre di Street, è in ospedale. Il ragazzo scopre dalla dottoressa che per salvare la donna potrebbe essere indispensabile un trapianto di fegato.

S.W.A.T. streaming

