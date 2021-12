All Together Now Finale: anticipazioni e ospiti 19 dicembre 2021

ALL TOGETHER NOW FINALE. Domenica 19 dicembre 2021 torna in prima serata su Canale 5 la quarta edizione dello show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax. Di seguito scopri anticipazioni e ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

All Together Now Finale: anticipazioni e ospiti 19 dicembre 2021

Domenica 19 dicembre in prima serata su Canale 5 appuntamento con la finale della quarta edizione di “All Together Now – La musica è cambiata”. Alla guida del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker. Ospite della puntata Aurora Ramazzotti. Sul palco di “All Together Now” in scena il capitolo finale della sfida tra i 7 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro e la possibilità di realizzare una cover con la radio partner R101. Uno di loro, inoltre, si aggiudicherà 15mila euro, valore del premio messo in palio da WINDTRE, sponsor del programma.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

All Together Now Finale: anticipazioni e ospiti 19 dicembre 2021

Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Nel corso della puntata i concorrenti si sfideranno in diverse manche, ognuna della quali prevede un’eliminazione. Nel corso della penultima, i 3 aspiranti cantanti rimasti in gara duetteranno con Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga sulle note di tre grandi successi della musica italiana e internazionale. Ogni performance sarà introdotta da J-Ax.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

All Together Now Finale: finalisti

I 7 finalisti della quarta edizione di All Together Now rimasti in gara sono: Samir Abass (22 anni, di Como), Jalisse Bascià (25 anni, di San Cesario – LE), Carola Campagna (24 anni, di Carate Brianza – MI), Vincenzo Cantiello (21 anni, di Napoli), Michelangelo Falcone (21 anni, di La Spezia), Michelle Perera (36 anni, di Roma), Giacomo Voli (35 anni, di Correggio – RE).

All Together Now streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma musicale sia in televisione, su Canale 5, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

All Together Now sui social: seguilo con noi

All Together Now è anche social grazie ai vari network che seguiranno il programma. L’hashtag ufficiale è #AllTogetherNow con cui, oltre ad essere sempre aggiornati sulle news, i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade.

Per essere sempre aggiornato su All Together Now segui le pagine Facebook:

All Together Now Italia FanPage vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

All Together Now: link utili