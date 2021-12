Il Circolo degli Anelli sotto l’albero stasera in tv: ospiti e anticipazioni

Il Circolo degli Anelli sotto l’albero è lo spettacolo stasera in tv martedì 21 dicembre 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Scopri ospiti e anticipazioni della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Circolo degli Anelli sotto l’albero stasera in tv: anticipazioni

Torna in versione natalizia Il Circolo degli Anelli, la trasmissione rivelazione dell’estate 2021 che ha raccontato le imprese degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo, in onda in diretta martedì 21 dicembre alle 21.20 su Rai2. Condotto da Alessandra De Stefano, Il Circolo degli Anelli sotto l’albero celebrerà i campioni dello sport nazionale. Con lei, Sara Simeoni e Jury Chechi, che, insieme a Domenico Fioravanti ed Elisa Di Francisca, racconteranno con la consueta competenza ed effervescenza la straordinaria stagione sportiva italiana. A punteggiare il racconto, la comicità e l’ironia di Ubaldo Pantani. Una festa speciale che coinvolgerà gli atleti, ma anche le loro famiglie e tutti coloro che hanno contribuito con sacrificio e dedizione alla vittoria delle loro medaglie.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Circolo degli Anelli sotto l’albero stasera in tv: ospiti

Un vero e proprio happening in diretta, con collegamenti, ospiti in studio, sorprese e interazioni con il pubblico da casa che attraverso i social parteciperanno alla “festa in famiglia”. Un’occasione per rivivere insieme ai protagonisti le emozioni delle medaglie e di tutti quei momenti che hanno fatto sognare gli italiani. E per cominciare a festeggiare in allegria il Natale. Sara Simeoni è medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Mosca 1980. Jury Chechi è campione olimpico di ginnastica nella specialità anelli alle Olimpiadi di Atlanta del 1996. Domenico Fioravanti è medaglia d’oro nei 100 e nei 200 metri rana alle Olimpiadi di Sydney 2000. Elisa Di Francisca è campionessa olimpica di scherma nel fioretto individuale e a squadre ai Giochi Olimpici di Londra del 2012.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Circolo degli Anelli sotto l’albero streaming

Il Circolo degli Anelli sotto l’albero streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili