Capodanno 2022 su Rai 1 dove vedere la diretta in tv e streaming

CAPODANNO 2022 RAI 1 DOVE VEDERE. Lo show L’Anno Che Verrà che si terrà a Terni sarà trasmesso in diretta tv subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Sarà Amadeus a condurre la serata in cui si alterneranno sul palco i grandi nomi della musica italiana con tanti momenti di spettacolo, sketch comici, danza e momenti di cultura. Ecco di seguito dove vedere la serata in tv, streaming e replica. SCOPRI COSA C’È IN TV

Capodanno 2022 Rai 1 dove vedere la diretta in tv

Il Capodanno 2022 si festeggia su Rai 1 con lo spettacolo L’Anno Che Verrà con Amadeus venerdì 31 dicembre 2022 a partire dalle ore 21:00. L’evento musicale di fine anno sarà trasmesso anche in HD sul Canale 501. Musica e divertimento continueranno fino a notte, più o meno lo show si concluderà attorno all’una.

Capodanno 2022 Rai 1 streaming

Sarà possibile seguire la diretta dello spettacolo di musica L’Anno Che Verrà anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1, ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse l’evento oppure volesse rivederlo, dopo la fine della diretta verrà messo in replica in streaming gratuito su Raiplay. Inoltre è possibile guardare in streaming la diretta anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il canale che si vuole vedere.

Capodanno 2022: L’Anno Che Verrà in radio

Come lo scorso anno, L’Anno Che Verrà sarà trasmesso anche in diretta radiofonica da Rai Radio 1 con uno speciale condotto sul posto da Carlotta Tedeschi e John Vignola. I due proporranno agli ascoltatori anche incursioni e interviste dal backstage nel corso della diretta.

Capodanno 2022 sui social

Per commentare in diretta la serata e notte di Capodanno 2022 basta andare sugli hashtag #Capodanno #Capodanno2022, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato. Per essere sempre aggiornato su Capodanno 2022 e gli altri programmi del momento segui le pagine Facebook:

Capodanno 2022: link utili