Now you see me I maghi del crimine film stasera in tv 22 dicembre: cast, trama, streaming

Now you see me I maghi del crimine è il film stasera in tv mercoledì 22 dicembre 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Now you see me I maghi del crimine film stasera in tv: cast

La regia è di Louis Leterrier. Il cast è composto da Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Morgan Freeman, Isla Fisher, Michael Caine, Jesse Eisenberg, Mélanie Laurent, Elias Koteas, Michael Kelly, Common, Laura Cayouette, Joe Chrest

Now you see me I maghi del crimine film stasera in tv: trama

Un anno dopo il loro incontro, il cartomago Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), il mentalista Merritt McKinney (Woody Harrelson), l’escapologa Henley Reeves (Isla Fisher) e il prestigiatore Jack Wilder (Dave Franco), formano il super-team dei Quattro Cavalieri. Durante l’esibizione di debutto su un palcoscenico di Las Vegas, in un prestigioso show sponsorizzato dal magnate di una compagnia assicurativa, Arthur Tressler (Michael Caine), i quattro rapinano una banca di Parigi e ricompensano l’entusiasmo del pubblico con una pioggia di banconote.

Per investigare su questo assurdo caso l’FBI e l’Interpol incaricano gli agenti Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Alma Dray, che si rivolgono a Thaddeus Bradley (Morgan Freeman), un ex-mago che ora conduce un programma televisivo in cui smaschera i trucchi degli illusionisti: in pochi minuti l’uomo dimostra come i quattro abbiano rapinato la banca settimane prima per poi indurre il pubblico a credere di averlo fatto durante lo show mediante delle illusioni.

Lo spettacolo successivo si tiene a New Orleans, il trucco finale prevede stavolta un furto di 140 milioni di dollari dal conto bancario dello stesso Tressler, che vengono dati al pubblico, composto interamente da persone truffate dalla sua compagnia assicurativa. I maghi infatti seguono le orme di una società segreta chiamata l’Occhio, formata da abili prestigiatori che usavano i loro trucchi per rubare ai ricchi e dare ai poveri. Riusciranno Rhodes e Dray a fermare i più grandi illusionisti del mondo?

Now you see me I maghi del crimine streaming

Now you see me I maghi del crimine streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Now you see me I maghi del crimine film stasera in tv: trailer

