Stasera in tv lunedì 27 dicembre 2021 torna in onda su Rai 3 La versione di Fiorella Mannoia con una nuova puntata dello show. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento.

La versione di Fiorella ospiti e anticipazioni 27 dicembre 2021

Rocco Hunt, Alice e Alex Britti sono gli ospiti di Fiorella Mannoia nel nuovo appuntamento con La versione di Fiorella, in onda lunedì 27 dicembre alle 23:20 su Rai 3. Il programma prende spunto dall’Almanacco del Giorno dopo (lo storico programma di Rai1 andato in onda tra metà anni ’70 e metà anni ’90) per darne una nuova versione, dove si racconteranno – nel giorno della messa in onda – eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo, si festeggeranno compleanni, eventi e ricorrenze. Oltre alla sua band, ad accompagnare Fiorella in questa avventura ci sono l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari.

La versione di Fiorella streaming

La versione di Fiorella streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

