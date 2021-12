Non è Natale senza panettone film stasera in tv 27 dicembre: cast, trama, streaming

Non è Natale senza panettone è il film stasera in tv lunedì 27 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Non è Natale senza panettone film stasera in tv: cast

La regia è di Marco Limberti. Il cast è composto dal trio de I Legnanesi, ossia Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Lorenzo Cordara.

Non è Natale senza panettone film stasera in tv: trama

Tornano I Legnanesi con il loro primo film per la tv prodotto da Mediaset con le avventure della famiglia Colombo. L’intento è quello di fare un tuffo nel passato della cultura popolare, per raccontare storie e debolezze della società di oggi. Si tratta di gestire le tematiche della tradizione e dell’attualità in una lingua che comprende un mix di italiano e dialetto lombardo, l’italian-dialetto, una tra le più grandi caratteristiche della compagnia di comici che la compongono. GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

Non è Natale senza panettone streaming

Non è Natale senza panettone streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

