SISSI PRIMA PUNTATA. Arriva in prima serata su Canale 5 martedì 28 dicembre 2021 la nuova serie tv tedesca andata in onda sulla piattaforma RTL+. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Sissi prima puntata: trama e anticipazioni 28 dicembre 2021

Sissi trama episodio 1. Elisabetta di Baviera, detta Sissi, è la secondogenita del duca Massimiliano di Baviera e della duchessa Ludovika. È una giovane donna che non ama le formalità di corte, ma coltiva il suo spirito libero e selvaggio. La madre le chiede di presenziare all’annuncio del fidanzamento della sorella Helene di Baviera, detta Nene, con l’imperatore Francesco Giuseppe. Sissi, prima della cerimonia, si avventura per i boschi a cavallo e così incontra Franz, non sa ancora che quell’uomo affascinante è il futuro sposo di sua sorella.

Sissi trama episodio 2. Franz, perdutamente innamorato di Sissi, decide di sposare lei anziché Nene. Sissi ricambia il suo amore, perciò accetta. La sorella Helene, le insegna come comportarsi a corte, ma anche come gestire la vita di coppia. Il padre di Sissi, il duca Max, che conosce bene la figlia, non è favorevole all’idea che si sposi subito. Sa che è uno spirito libero, che potrebbe solo soffrire nelle restrizioni previste non solo dalla vita matrimoniale, ma anche da quella di corte. Così, litiga con Franz. Franz lascia la casa di Sissi furioso, la donna lo insegue a cavallo e scopre che è entrato in un bordello. Si introduce anche lei, incuriosita, e conosce Fanny, la prostituta che diventerà sua inseparabile amica.

Sissi streaming

Sissi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

Per commentare in diretta la serie tv Sissi in onda su Canale 5 basta andare sull’hashtag ufficiale #Sissi, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

