Cosa fai a Capodanno film stasera in tv 30 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Cosa fai a Capodanno è il film stasera in tv giovedì 30 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Cosa fai a Capodanno film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Filippo Bologna

CAST: Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Alessandro Haber, Vittoria Puccini, Isabella Ferrari, Ludovico Succio, Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Valentina Lodovini, Riccardo Scamarcio

DURATA: 95 minuti

Cosa fai a Capodanno film stasera in tv: trama

31 dicembre, strade di montagna e boschi innevati. Mentre la radio annuncia una tempesta solare, il furgone di una ditta di catering carico di aragoste, ostriche e champagne cerca di raggiungere uno sperduto chalet di montagna, dove i padroni di casa hanno deciso di salutare l’arrivo del nuovo anno con una serata tra scambisti. Gli invitati, tutti estranei tra loro sono Marina (Valentina Lodovini) e Valerio (Riccardo Scamarcio), una coppia di sposi come tante in cerca di emozioni (forti), Romano (Alessandro Haber), maturo e carismatico politico in sedia a rotelle accompagnato dall’enigmatica Nancy (Vittoria Puccini). Infine, Domitilla (Isabella Ferrari) femme fatale e signora dell’alta borghesia con quello che all’apparenza sembra essere il suo toy-boy (Ludovico Succio). Ad accogliere gli ospiti, i misteriosi Mirko (Luca Argentero) e Iole (Ilenia Pastorelli). Mentre le lancette dell’orologio corrono inesorabili verso la mezzanotte, le coppie fanno conoscenza e l’atmosfera si scalda. Riusciranno a soddisfare la loro voglia di trasgressione o gli equivoci, le bugie e i sotterfugi trasformeranno la serata in una definitiva resa dei conti?

Cosa fai a Capodanno recensione

Si tratta di una black comedy riuscita che racconta una vicenda accaduta a alcune coppie di “scambisti”. Filippo Bologna, nonostante sia al suo debutto da regista, non mostra alcuna indecisione ed anzi esce con disinvoltura fuori dai parametri standar del genere. Lo sceneggiatore e regista senese, oltre a far divertire e ridere gli spettatori, offre loro uno spunto di riflessione su argomenti molto importanti come migrazione, droga, problematiche relazionali e di coppia. Il cast è di livello e va da Argentero e Haber a Isabella Ferrari, Vittoria Puccini, Riccardo Scamarcio e Ilenia Pastorelli, di certo rappresentano un gruppo di attori ben assortiti.

Cosa fai a Capodanno film stasera in tv: curiosità

Il regista Filippo Bologna è stato uno degli sceneggiatori del film Perfetti Sconosciuti ed è al suo debutto dietro la cinepresa.

Cosa fai a Capodanno streaming

Cosa fai a Capodanno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Cosa fai a Capodanno film stasera in tv: trailer

