Will Hunting Genio Ribelle film stasera in tv 30 dicembre: cast, trama, streaming

Will Hunting Genio Ribelle è il film stasera in tv giovedì 30 dicembre 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Will Hunting Genio Ribelle film stasera in tv: cast

La regia è di Gus Van Sant. Il cast è composto da Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, Minnie Driver, Casey Affleck, Cole Hauser, George Plimpton, John Mighton, Rachel Majowski, Francesco Clemente, Colleen McCauley.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Will Hunting Genio Ribelle film stasera in tv: trama

Will Hunting (Matt Damon): vent’anni, un passato di violenza alle spalle, una vita ai limiti della legalità in un sobborgo di South Boston e una mente fuori dal comune. Di lui si accorge, per puro caso, Sean McGuire (Robin Williams) un professore di college che coglie immediatamente le potenzialità del ragazzo, comprendendone la fragilità emotiva.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Will Hunting Genio Ribelle streaming

Will Hunting Genio Ribelle streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Will Hunting Genio Ribelle film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili