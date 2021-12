Capodanno 2022 Canale 5: ospiti e anticipazioni Capodanno in Musica

Venerdì 31 dicembre 2021 Canale 5 trasmetterà in diretta dalle 21:00 Capodanno in Musica, il concerto organizzato da RadioMediaset con Radionorba in diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari. Di seguito ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della serata.

Capodanno 2022 Canale 5: anticipazioni Capodanno in Musica

Venerdì 31 dicembre, al termine del discorso del Presidente della Repubblica, prenderà il via su Canale 5 Capodanno in musica. In diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari, Federica Panicucci presenterà una serata di grande musica e intrattenimento. Questi gli artisti presenti: Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade. La serata sarà trasmessa a partire dalle 21.00 in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.

Capodanno 2022 streaming

Capodanno 2022 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Capodanno 2022 sui social

Per commentare in diretta la serata e notte di Capodanno 2022 basta andare sugli hashtag #Capodanno #Capodanno2022, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato. Per essere sempre aggiornato su Capodanno 2022 e gli altri programmi del momento segui le pagine Facebook:

