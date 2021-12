Concerto di Capodanno 2022 Vienna e Venezia dove vedere diretta tv e streaming

La Rai trasmetterà sabato 1 gennaio il tradizionale Concerto di Capodanno 2022 di Vienna e Venezia. Di seguito orari, programma e dove vedere i due eventi in tv e streaming.

Concerto di Capodanno 2022 Venezia dove vedere la diretta tv e streaming

Il Concerto di Capodanno 2022 a Venezia presentato da Rai Cultura andrà in onda su Rai 1 dalle 12:20 con replica alle 18:15 su Rai 5. Per seguire e commentare l’evento sui social, l’hashtag ufficiale è #CapodannoFenice.

Concerto di Capodanno 2022 Vienna dove vedere la diretta tv e streaming

Il Concerto di Capodanno 2022 a Vienna con l’Orchestra diretta da Daniel Barenboim andrà in onda in diretta-differita venerdì 1 gennaio su Rai 2 alle ore 13:30 e in replica alle 21:15 su Rai 5.

Concerto di Capodanno 2022 Vienna: programma

Il tradizionale concerto di Capodanno 2022 della Vienna Philarmonic Orchestra si terrà come sempre alla Großer Saal del Musikverein viennese. Dopo la direzione del Maestro Andris Nelsons lo scorso anno, quest’anno torna in scena il direttore d’orchestra Maestro Riccardo Muti, alla sesta direzione del Concerto di Capodanno di Vienna. Nel programma come tradizione non mancheranno valzer e polke della famiglia Strauss, tra cui l’ormai imprescindibile Marcia di Radetzky di Johann Strauss in cui il direttore coinvolgerà tutto il teatro nel celebre battito di mani a ritmo. Per l’occasione l’Orchestra propone anche pagine di Carl Zeller e Carl Millöcker, mai suonate prima a un concerto di Capodanno.

