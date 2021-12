Gli Aristogatti film stasera in tv 31 dicembre: trama, curiosità, streaming

Gli Aristogatti è il film stasera in tv venerdì 31 dicembre 2021 in prima serata su Rai 2 per far passare ai più piccoli un divertente Capodanno 2022. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Gli Aristogatti film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Aristocats

GENERE: Animazione

ANNO: 1970

REGIA: Wolfgang Reitherman

PAESE: USA

DURATA: 78 Minuti

Gli Aristogatti film stasera in tv: trama

Siamo a Parigi nel 1910. Nella villa della anziana cantante lirica Madame Adelaide Bonfamille vivono una gatta di nome Duchessa e i suoi tre cuccioli, Minou, Matisse e Bizet, accuditi dal maggiordomo Edgar. L’anziana signora decide di fare testamento e chiama il suo avvocato Georges Hautecourt, un suo vecchio ed eccentrico amico. Eredi universali saranno i suoi gattini ed il maggiordomo diventerà erede solo dopo la morte degli animali.

Edgar che ha ascoltato tutto di nascosto decide di fare di tutto per diventare unico erede. Una sera addormenta i gatti per abbandonarli in campagna ma viene aggredito da due cani da caccia, Napoleone e Lafayette. Edgar fugge, lasciando dietro di sé il suo ombrello, il suo cappello, il cestino dei gatti e il sidecar della sua motocicletta. I gatti sono illesi ma bloccati in campagna. Rimasti soli, Mamma Duchessa e i suoi tre micetti si imbattono in Romeo, un gatto vagabondo dal cuore d’oro, il quale si impegna a ricondurli dalla loro padrona.

Durante il tragitto faranno tanti incontri: il topo Groviera la cavalla Frou-Frou e poi una coppia di oche inglesi, Adelina e Guendalina Bla Bla. Dopo rocambolesche avventure arrivano a Parigi e Romeo accompagna Duchessa e i gattini sopra i tetti della città, fino alla casa dove incontrano il gatto jazzista Scat Cat e la sua band. Romeo sotto un cielo stellato dichiara il suo amore a Duchessa, ma la gattina vuole tornare dalla padrona Adelaide. Ma Edgar il maggiordomo non si darà facilmente per vinto..

Gli Aristogatti film stasera in tv: curiosità

Il film d’animazione si basa su una storia di Tom McGowan e Tom Rowe.

Si tratta del Classico Disney numero 20.

E’ tristemente noto per essere stato l’ultimo progetto cinematografico approvato da Walt Disney in persona, anche se prodotto dopo la sua morte.

Gli Aristogatti streaming

Gli Aristogatti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Gli Aristogatti film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=eG6dtbVJgAc

