I Primitivi film stasera in tv 2 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

I Primitivi è il film stasera in tv domenica 2 gennaio 2022 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

I Primitivi film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Early Man

DATA USCITA: 08 febbraio 2018

GENERE: Animazione, Avventura, Azione, Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Nick Park

CAST: Riccardo Scamarcio, Paola Cortellesi, Salvatore Esposito, Greg, Corrado Guzzanti, Chef Rubio, Alessandro Florenzi, Eddie Redmayne, Tom Hiddleston

DURATA: 100 Minuti

I Primitivi film stasera in tv: trama

La vita del cavernicolo Dag scorre tranquilla tra creature preistoriche e natura incontaminata. Dag è un guerriero audace ma inconcludente, anche se sempre armato di buoni propositi. Avrà l’occasione di dimostarre il suo valore quando un pericolo imminente minaccia di distruggere la sua casa. Il perfido signore del Bronzo Lord Nooth vuole porre fine all’Età della Pietra. Ne nasce uno scontro tra civiltà per il dominio del pianeta sotto forma di un’epica sfida in un gioco.

Il gruppo di primitivi non conosce le regole, ma i nemici sono maestri di questo gioco grazie al campione Dribblo. Contro il parere del prudente e saggio Barbo, Dag insegnerà a Grullo, Gordo e agli altri cavernicoli come giocare al nuovo gioco: il calcio. Dag recluta tra i suoi anche l’energica Ginna, appassionata tifosa, pronta a mettere in riga la squadra di cavernicoli. Il duro allenamento insegnerà ai primitivi come superare i propri limiti e come avere fiducia in sé stessi. Ora sono pronti alla sfida…

I Primitivi recensione

Questo film è un vero piccolo capolavoro di animazione grazie ai dialoghi divertenti, all’attenzione ai particolari sia della scenografia che del disegno e alla caratterizzazione dei personaggi. Anche il valore tevnico della pellicola non va dimenticato. Ventitrè artisti durante ben 30 mesi di lavoro hanno creato i pupazzi utilizzati nel film: oltre 270 pupazzi. Per la realizzazione del film ci sono voluti ben 8 anni, ma il risultato c’è. Il doppiaggio vede l’intervendo di attori di eccezione sia nella versione originale che in quella italiana. La voce del protagonista Dag è quella del premio Oscar Eddie Redmayne, mentre in Italia è Riccardo Scamarcio. L’energica Ginna è la strordinaria Paola Cortellesi e l’inglese Maisie Williams. Il cattivo Lord Nooth è interpretato in inglese da Tom Hiddleston e in Italia da Salvatore Esposito che dà una caratterizzazione al personaggio tale da renderlo tra i più divertenti. Corrado Guzzanti, impeccabile, è la voce di Barbo, il saggio capo tribù dei primitivi. Grullo è un fugace Greg. Inoltre tra i doppiatori troviamo anche il calciatore della Roma Alessandro Florenzi nel ruolo del talentuoso e vanitoso Dribblo e il tuttofare Chef Rubio che dà voce al famelico Gordo. I doppiatori italiani erano anche presenti alla conferenza stampa del film. Concludendo, che sia in lingua originale o doppiato, sicuramente questo nuovo gioiellino di Nick Park merita assolutamente la visione.

I Primitivi film stasera in tv: curiosità

Il doppiaggio italiano vede impegnati personaggi dello sport e dello spettacolo oltre che attori ben noti. Il calciatore della Roma Alessandro Florenzi doppia nella versione italiana il personaggio chiamato Dribblo. L’attore comico Corrado Guzzanti dà invece voce a Barbo mentre Grullo è interpretato da Greg e Paola Cortellesi doppia il personaggio di Ginna. Dalle cucine stellate arriva lo chef Rubio ad interpretare Gordo.

I Primitivi streaming

I Primitivi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

I Primitivi film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=f-PMHB8J6k0

