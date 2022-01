Tutti Insieme Inevitabilmente film stasera in tv 2 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Tutti Insieme Inevitabilmente è il film stasera in tv domenica 2 gennaio 2022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tutti Insieme Inevitabilmente film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Four Christmases

USCITO IL: 23 gennaio 2009

GENERE: Commedia

ANNO: 2008

REGIA: Seth Gordon

CAST: Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Robert Duvall, Sissy Spacek, Jon Voight, Mary Steenburgen, Dwight Yoakam, Jon Favreau, Katy Mixon, Stephanie Venditto, Tim McGraw

DURATA: 82 Minuti

Tutti Insieme Inevitabilmente film stasera in tv: trama

Una coppia di giovani sposi, Brad e Kate ogni Natale rispettano una tradizione natalizia di loro invenzione: mollare le loro pazze famiglie e partire per una vacanza rilassante e divertente in qualche posto esotico e caldo. Ma quest’anno per una serie di disguidi non riescono ad evitare il classico pranzo in famiglia. Solo che entrambi hanno i genitori divorziati e tutti risposati. Per questo il loro primo Natale in famiglia vedrà i due sposi organizzare ben quattro pranzi.

Tutti Insieme Inevitabilmente film stasera in tv: curiosità

In Italia, nell’unica settimana in cui il film è stato al cinema, ha incassato 404.000 euro, negli USA 120 milioni di dollari, mentre nel mondo ha totalizzato 163.milioni dollari.

Tutti insieme inevitabilmente vede l’esordio alla regia di Seth Gordon. Nel cast c’è un gruppo di attori non protagonisti di grande livello come Robert Duvall, Sissy Spacek, John Voight.

Tutti Insieme Inevitabilmente streaming

Tutti Insieme Inevitabilmente streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Tutti Insieme Inevitabilmente film stasera in tv: trailer

