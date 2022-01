Cuccioli in festa film stasera in tv 3 gennaio: cast, trama, streaming

Cuccioli in festa è il film stasera in tv lunedì 3 gennaio 2022 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cuccioli in festa film stasera in tv: cast

La regia è di Christie Will Wolf. Il cast è composto da Ken Camroux-Taylor, Kwesi Ameyaw, Lindsay Maxwell, Chris Shields, Mark Brandon, Lossen Chambers, Bailey Skodje, Jill Morrison, Jen Lilley, Christopher Russell, Donna Benedictor, Justine Warrington, Jayden Rainnie, David Parent, Alexandra Staseson, Madeleine Kelders, Peter Bundic.

Cuccioli in festa film stasera in tv: trama

Hailey Goode, una contabile, ha un sogno nel cassetto: creare un parco per i suoi amici a quattro zampe su un terreno di proprietà del municipio, ma si scontra con gli interessi di un costruttore che vorrebbe farci un centro commerciale. Nel suo tempo libero, Hailey gestisce, con un’amica, un’associazione no- profit che organizza feste di compleanno per bambini con l’aggiunta di un elemento molto particolare: cuccioli di cane di varie razze. Durante uno di questi party conosce Ryan Hill…

Cuccioli in festa streaming

Cuccioli in festa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

