Arriva in prima serata su Canale 5 martedì 4 gennaio 2022 la nuova serie tv tedesca andata in onda sulla piattaforma RTL+.

Sissi seconda puntata: trama e anticipazioni 4 gennaio 2022

Sissi trama episodio 3. Dopo il matrimonio, per Sissi cominciano le prime difficoltà. É troppo giovane per consumare le nozze la prima notte; Franz comprende, ma si allontana fisicamente da lei, trascorrendo le notti in altri letti. L’urto col rigido cerimoniale asburgico, poi, è decisamente traumatico. La sua cara Fanny viene considerata come persona non adeguata ai requisiti di corte e allontanata bruscamente. Si ritrova povera, sola, alla mercé di tre malviventi. La salva l’intervento di Lajos, un patriota ungherese che si trova a Vienna per uccidere il kaiser. Sissi e Franz si trasferiscono a Laxenburg, un castello alle porte di Vienna, per trascorrere la luna di miele, ma dopo un avvio sereno, Franz si allontanerà da lei.

Sissi trama episodio 4. Dopo aver finalmente consumato il matrimonio, Sissi si sente più leggera. É felice, desidera ardentemente la maternità, e cerca di adattarsi alla vita di corte. Dopo aver ricevuto un biglietto da Fanny, va a trovarla nei bassifondi di Vienna. Con l’occasione rinfocola l’intima amicizia con lei, trovando un risarcimento alla vita così sterile dal punto di vista affettivo. Fanny, tra l’altro, le da’ ottimi consigli per avere la gravidanza agognata: dovrà ascoltare il suo corpo, seducendo il kaiser ogni volta che il suo desiderio si manifesterà prepotente. L’arciduchessa scopre le incursioni di Sissi nel quartiere di Fanny, e rafforza il suo controllo sugli spostamenti dell’imperatrice. Intanto, a Milano i ribelli assaltano il palazzo del reggente del Lombardo Veneto e lo uccidono, mentre in Ungheria cresce il malcontento del popolo nei confronti della corona.

