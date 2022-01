The game nessuna regola film stasera in tv 4 gennaio: cast, trama, streaming

The game nessuna regola è il film stasera in tv martedì 4 gennaio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The game nessuna regola film stasera in tv: cast

La regia è di David Fincher. Il cast è composto da Michael Douglas, Scott Hunter McGuire, Carroll Baker, Peter Donat, Anna Katarina, Charles A. Martinet, Armin Mueller-Stahl, James Rebhorn, Sean Penn, Florentine Mocanu, Elizabeth Dennehy, Caroline Barclay, Deborah Kara Unger.

The game nessuna regola film stasera in tv: trama

Nicholas Van Horton è un uomo d’affari di successo, è abituato a tenere sotto controllo ogni aspetto dei suoi investimenti. Ad un certo punto però, la sua vita troppo ordinata cambia all’improvviso. Questo avviene quando suo fratello Conrad, in occasione del suo compleanno, gli organizza una sorpresa, un vero e proprio gioco di ruolo. Appena entrato nel gioco Nicholas si rende subito conto che i rischi che corre sono molto alti, scopre di essere tenuto sotto controllo perfino all’interno della sua abitazione…

The game nessuna regola streaming

The game nessuna regola streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The game nessuna regola film stasera in tv: trailer

