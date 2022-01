Un’avventura film stasera in tv 4 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Un’avventura è il film stasera in tv martedì 4 gennaio 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un’avventura film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Musicale, Sentimentale

ANNO: 2019

REGIA: Marco Danieli

CAST: Michele Riondino, Laura Chiatti

DURATA: 90 minuti

Un’avventura film stasera in tv: trama

Sulle note delle intramontabili canzoni scritte da Lucio Battisti e Mogol, Matteo (Michele Riondino) e Francesca (Laura Chiatti) scoprono l’amore, si perdono, si ritrovano, si rincorrono, ognuno inseguendo il proprio sogno: lei vuole essere una donna libera, lui vuole diventare un musicista. Francesca gira il mondo per cinque anni, mentre Matteo rimane a scrivere canzoni d’amore. Quando Francesca ritorna porta con sé il vento di cambiamento degli anni ‘70, fatto di emancipazione, progresso ed evasione. I due si ritrovano e il loro amore rinasce più forte di prima, ma la loro storia seguirà sentieri inaspettati.

Un’avventura film recensione

Film musicale sentimentale perfetto per il giorno di San Valentino, data in cui è previsto il rilascio nelle sale cinematografiche italiane. Racconta una storia d’amore su un soggetto ben scritto e sceneggiato da Isabella Aguilar, costruita intorno ai brani scritti dal musicista di Poggio Bustone con Mogol. Ottimi gli arrangiamenti di Pivio e Aldo De Scalzi e perfette le coreografie a firma di Luca Tommasini. Mai prima d’ora le canzoni di Lucio Battisti e Mogol erano state protagoniste sul grande schermo. La pellicola è dunque una specie di musical sui generis dove le canzoni sono già state scritte e per di più universalmente conosciute, mentre di norma nei musical le canzoni e le musiche sono appositamente composte. Si ascolteranno tra le altre Acqua azzurra Acqua chiara, Non è Francesca, Un’avventura, Dieci ragazze, Balla Linda. Ma ci saranno anche brani meno noti come Ladro che Mogol e Battisti scrissero per l’Equipe 84. Film gradevole e ben realizzato.

Un’avventura film stasera in tv: curiosità

Le coreografie del film sono realizzate da Luca Tommasini.

Mogol ha collaborato con la produzione del film nel ruolo di consulente artistico.

Il regista Marco Danieli ha vinto il David di Donatello per il miglior regista esordiente con La ragazza del mondo.

Un’avventura streaming

Un’avventura streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Un’avventura film stasera in tv: trailer

