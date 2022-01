Io speriamo che me la cavo film stasera in tv 7 gennaio: cast, trama, streaming

Io speriamo che me la cavo è il film stasera in tv venerdì 7 gennaio 2022 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Io speriamo che me la cavo film stasera in tv: cast

La regia è di Lina Wertmüller. Il cast è composto da Paolo Villaggio, Isa Danieli, Gigio Morra, Sergio Solli, Paolo Bonacelli, Pier Francesco Borruto, Ester Carloni, Fulvia Carotenuto, Annarita D’Auria, Eduard Criscuolo, Alessandra De Tora, Salvatore Terracciano, Giuliano Amatucci, Anna De Magistris, Consalvo Dell’Arti, Salvatore Emilio, Ciro Esposito, Dario Esposito, Maria Esposito, Roberta Galli, Ilaria Troncone, Marco Troncone, Mario Porfito, Adriano Pantaleo, Carmela Pecoraro, Ivano Salazaro, Pietro Bertone, Mario Bianco, Pietro Bontempo, Filomena Lieto, Luigi Lastorina, Lucia Oreto, Antonio Scotto Di Frega.

Io speriamo che me la cavo film stasera in tv: trama

Paolo Villaggio irresistibile maestro in una scuola del napoletano. Di origine ligure, l’onesto uomo si ritrova a gestire una classe elementare a dir poco disastrosa, tra genitori assenti e figli implicati con la camorra. Ma il clima difficile, alla fine, riuscirà a conquistarlo.

Io speriamo che me la cavo streaming

Io speriamo che me la cavo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Io speriamo che me la cavo film stasera in tv: trailer

