THE RESIDENT 2 EPISODI 7 GENNAIO 2022. La terza stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 venerdì 7 gennaio 2022.

The Resident 3: trama episodi 7 gennaio 2022 su Rai 2

The Resident 3 episodio 17 Amare sorprese. Il bambino nato al termine della scorsa puntata, che presenta una delicata anomalia (il cuore è fuori dalla cassa toracica) deve essere immediatamente operato. AJ, Devon e Torres si occupano di lui, ma è necessario il consulto con una dottoressa dell’Atlanta General Hospital. Purtroppo i tre scoprono che la donna è un’alcolista… Bell, nel mentre, si occupa di Jason Kinney, una drag queen collassata durante uno show in cui interpretava, come di consuetudine, Dolly Parton. Jason deve essere sottoposto a un intervento che, però, potrebbe compromettere le sue corde vocali. Nic, invece, si imbatte al Pronto Soccorso in una giovane ragazza che sospetta essere vittima della tratta di esseri umani. Insieme a Conrad, l’infermiera riesce a far arrestare il “protettore” della giovane e a farla riunire con la madre. Nadine, infine, si prepara a tornare a casa. Devon ha rifiutato un impiego nel Paese natale di lei, i due, comunque, decidono di continuare, seppure a distanza, la loro relazione.

The Resident 3 episodio 18 L’alba di un giorno che non verrà. Dawn Long, la paziente che nella puntata “Carne della mia carne” (la seconda di questa terza stagione), era stata sottoposta alla “madre di tutte le operazioni” e che, in seguito, rimasta in stato vegetativo Cainaveva fatto trasferire per non intaccare le sue statistiche da fenomeno, torna al Chastain perché le sue condizioni si aggravano. Cain fa due conti e si accorge che sono trascorsi sei mesi dall’intervento, quindi può spegnere i macchinari che la tengono in vita perché, ora, la sua morte non andrà a intaccare la statistica. L’intenzione del neurochirurgo, inoltre, è di far cadere la colpa della morte della donna su Conrad e Devon. La situazione, purtroppo, prenderà una piega scioccante quando l’autopsia rivelerà la causa del decesso: candida auris, un fungo resistente ai più comuni antibiotici, molto pericoloso per gli individui immunocompromessi e difficile da debellare una volta che ha infettato una struttura. Nel frattempo, lo show di Bell si rivela un grande successo, ma gli costa, per mano di Kim, i turni di sala operatoria.

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

